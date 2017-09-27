Ярославль, 27 сентября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. 16 выпускников третьей ступени высшего образования Ярославского государственного университета получили документы государственного образца с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯрГУ.

ЯрГУ им. Демидова

Раньше окончание аспирантуры ничего не давало, кроме справки. Аспирантура были необходимым условием для защиты кандидатской диссертации. Сейчас аспирантура признана третьей ступенью высшего образования. Она необходима для подготовки научных и педагогических кадров. По окончании выпускникам вручается диплом со званием «педагог-исследователь» и дается право на соответствующую деятельность.

По словам проректора по учебной работе Ирины Кузнецовой, впервые аспиранты завершили обучение, получив диплом, а не справку. Присвоенная выпускникам квалификация позволит продолжать научную карьеру и вести преподавательскую деятельность в высших учебных заведениях.

«Безусловно, обучение в аспирантуре по новым правилам сохранило традиции предыдущего этапа, связанные с подготовкой аспирантом диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. С другой стороны, подготовка диссертации перестала рассматриваться как единственная цель молодого ученого: за время обучения в аспирантуре я, как и мои коллеги, приобрела компетенции в области педагогической деятельности: навыки в учебно-методической работе, ведении аудиторных занятий и научной практики. Квалификация «преподаватель-исследователь» отражает содержание нашей подготовки в течение последних трех лет», — сказала выпускница аспирантуры юридического факультета Снежана Симонова.

Новоиспеченные исследователи надеются, что диплом аспирантуры станет залогом широких возможностей для роста в образовательной и научной среде.