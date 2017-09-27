В Ярославле аспирантам впервые вместо справки выдали диплом
Ярославль, 27 сентября, 2017, 12:56 — ИА Регнум. 16 выпускников третьей ступени высшего образования Ярославского государственного университета получили документы государственного образца с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯрГУ.
Раньше окончание аспирантуры ничего не давало, кроме справки. Аспирантура были необходимым условием для защиты кандидатской диссертации. Сейчас аспирантура признана третьей ступенью высшего образования. Она необходима для подготовки научных и педагогических кадров. По окончании выпускникам вручается диплом со званием «педагог-исследователь» и дается право на соответствующую деятельность.
По словам проректора по учебной работе Ирины Кузнецовой, впервые аспиранты завершили обучение, получив диплом, а не справку. Присвоенная выпускникам квалификация позволит продолжать научную карьеру и вести преподавательскую деятельность в высших учебных заведениях.
«Безусловно, обучение в аспирантуре по новым правилам сохранило традиции предыдущего этапа, связанные с подготовкой аспирантом диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. С другой стороны, подготовка диссертации перестала рассматриваться как единственная цель молодого ученого: за время обучения в аспирантуре я, как и мои коллеги, приобрела компетенции в области педагогической деятельности: навыки в учебно-методической работе, ведении аудиторных занятий и научной практики. Квалификация «преподаватель-исследователь» отражает содержание нашей подготовки в течение последних трех лет», — сказала выпускница аспирантуры юридического факультета Снежана Симонова.
Новоиспеченные исследователи надеются, что диплом аспирантуры станет залогом широких возможностей для роста в образовательной и научной среде.