Вильнюс, 27 сентября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Еврокомиссия вступилась за Белорусскую АЭС. Как заявил во вторник, 26 сентября, литовский представитель в ЕК Витянис Андрюкайтис в эфире телеканала Lietuvos rytas, Литва не имела права признавать белорусскую атомную станцию небезопасной.

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Андрюкайтис выразил недоумение по поводу того, что литовский Сейм утвердил закон о том, что БелАЭС небезопасна. На станции еще не проводили стресс-тесты, а значит, заключения о безопасности объекта пока нет. На станции также применяют международную систему регулирования атомной энергетики. Если же белорусскую атомную станцию признают небезопасной, то она просто не получит лицензию.

Причем позиция ЕК по контролю безопасности БелАЭС ничем не отличается от тех требований, которые выдвигаются для финляндской атомной станции или предъявлялись при закрытии Игналинской АЭС. Еврокомиссар призвал Литву не заниматься дезинформацией, не распространять слухи, поскольку «слухи — это очень плохо». Если же у Вильнюса есть сведения, доказывающие небезопасность БелАЭС, то он должен их предъявить, предложил литовский представитель в ЕК.

Он также отметил, что Литва направила своих специалистов для наблюдения за возведением станции. Однако литовская сторона одновременна и следит за строительством, и поднимает шум из-за этой АЭС. В этой ситуации правильно было бы твердо выступить против создания атомной объекта и отозвать своих специалистов. Однако Вильнюс так не поступил.

«Не вижу логики», — сказал Андрюкайтис.

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Таким образом еврокомиссар ответил на критику литовских политиков. Дело в том, что несколько недель назад в интервью еженедельнику «Экспресс-Неделя» Витянис Андрюкайтис лояльно высказался по поводу строящейся Белорусской АЭС, а энергетическую политику своей страны назвал «полным идиотизмом».

После этого в Литве его назвали «рупором Кремля», обвинили в службе «Росатому». Литовские политики начали прямую травлю Андрюкайтиса. Например, председатель партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Габриэлюс Ландсбергис призывал премьера Саулюса Сквернялиса инициировать процедуру снятия с должности представителя Литвы в Еврокомиссии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва — главный противник строительства Белорусской АЭС. В Вильнюсе считают, что эта атомная станция небезопасна, а также угрожает национальной безопасности Литвы и других соседних с Белоруссией стран. Так, недавно литовское правительство утвердило план по блокировке импорта электроэнергии с АЭС в Островце, то есть Литва планирует ограничить пропуск электроэнергии из республики и взимать за нее плату. Помимо этого, литовская сторона намерена договориться в 2018 году с Латвией и Эстонией о системы платы за передачу электроэнергии из третьих стран. Однако для начала такой план должна поддержать ЕК, которая уже заявляла, что не может контролировать пропуск электроэнергии из стран, не входящих в ЕС. Такую позицию разделяет и Польша.

Правда, ни Латвия, ни Эстония Литву не поддерживают, а политики этих стран не исключают, что с запуском АЭС в Белоруссии могут импортировать с нее электроэнергию. Однако литовские власти глухи и к заявлениям своих соседей, и к МАГАТЭ, которое поддерживает строительство АЭС и считает ее безопасным проектом.