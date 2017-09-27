Ярославль, 27 сентября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Порядка 80% земельных участков, которые предоставляются жителям Ярославской области на бесплатной основе, продаются, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Бесплатная земля уходит в другие руки

Такие цифры были озвучены на заседании областной Думы при обсуждении законопроекта, которым предполагалось обязать органы местного самоуправления предоставлять бесплатную землю многодетным семьям в течение года с даты регистрации соответствующего заявления.

«Та норма, которая была введена в 2011 году, позволила 6000 гражданам обратиться за земельными участками. В настоящее время количество многодетных семей в Ярославской области увеличивается, наблюдается положительная динамика. При этом земельные участки получают не только они, но и молодые семьи, участники целевых программ, обманутые дольщики, федеральные льготники: все они находятся в одной и той же очереди. В настоящий момент у нас порядка 2000 граждан в очереди стоит и 2931 граждан уже получили эти земельные участки» — отметила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Анна Желиховская.

По ее словам, основная масса многодетных семей встала в очередь в тех районах, где земельные участки наиболее ликвидны и при этом их число ограничено. Это город Ярославль, Переславль, Ярославский район. Половина очереди многодетных сконцентрирована именно в этих образованиях. В Ярославле, например, очередь достигает 5 лет.

Депутатов заинтересовал вопрос — а используется ли полученная земля по назначению, то есть строятся ли на ней те же многодетные семьи?

«Порядка 80% земельных участков переходит в другие руки, то есть продается. По поводу строительства — многие строятся хозспособом и не регистрируются, поэтому говорить о цифрах сложно. Когда мы изначально пытались проводить мониторинг, то лишь 1−2% от тех, кто получил земельный участок, начинали на нем строительство. Сейчас мы запланировали эту работу с органами местного самоуправления, к концу года мы такую статистику будем иметь» — отметила Анна Желиховская.

Добавим, что законопроект о выделении земли многодетным семьям был отклонен областной Думой.