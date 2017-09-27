В Ярославской области многодетные семьи продают бесплатную землю
Ярославль, 27 сентября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. Порядка 80% земельных участков, которые предоставляются жителям Ярославской области на бесплатной основе, продаются, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Такие цифры были озвучены на заседании областной Думы при обсуждении законопроекта, которым предполагалось обязать органы местного самоуправления предоставлять бесплатную землю многодетным семьям в течение года с даты регистрации соответствующего заявления.
«Та норма, которая была введена в 2011 году, позволила 6000 гражданам обратиться за земельными участками. В настоящее время количество многодетных семей в Ярославской области увеличивается, наблюдается положительная динамика. При этом земельные участки получают не только они, но и молодые семьи, участники целевых программ, обманутые дольщики, федеральные льготники: все они находятся в одной и той же очереди. В настоящий момент у нас порядка 2000 граждан в очереди стоит и 2931 граждан уже получили эти земельные участки» — отметила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Анна Желиховская.
По ее словам, основная масса многодетных семей встала в очередь в тех районах, где земельные участки наиболее ликвидны и при этом их число ограничено. Это город Ярославль, Переславль, Ярославский район. Половина очереди многодетных сконцентрирована именно в этих образованиях. В Ярославле, например, очередь достигает 5 лет.
Депутатов заинтересовал вопрос — а используется ли полученная земля по назначению, то есть строятся ли на ней те же многодетные семьи?
«Порядка 80% земельных участков переходит в другие руки, то есть продается. По поводу строительства — многие строятся хозспособом и не регистрируются, поэтому говорить о цифрах сложно. Когда мы изначально пытались проводить мониторинг, то лишь 1−2% от тех, кто получил земельный участок, начинали на нем строительство. Сейчас мы запланировали эту работу с органами местного самоуправления, к концу года мы такую статистику будем иметь» — отметила Анна Желиховская.
Добавим, что законопроект о выделении земли многодетным семьям был отклонен областной Думой.