Казань, 27 сентября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии признал банкротом ещё один банк Казани — АКБ «Спурт». 27 сентября суд рассмотрел иск регионального отделения ЦБ РФ и открыл в отношении банка конкурсное производство, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ким Артамолов Фото предоставлено участниками акции

В это же время вкладчики, пострадавшие от действий «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», вышли на одиночные пикеты в Москве. Они стоят возле основных правительственных зданий и держат в руках плакаты, на которых написано: «Банкротство Тататфондбанка и ИнтехБанка — грабёж людей при попустительстве Татарстана».

Напомним, на момент краха «Татфондбанка» (ТФБ) доля республики в нём прямо и косвенно составляла около 41%. Среди крупнейших акционеров банка было пять компаний, учредителем которых являлось министерство земельных и имущественных отношений Татарии.

«Цель акции — заставить Следственный комитет РФ произвести полное расследование причин банкротства ТФБ и «ИнтехБанка». Собственными силами кредиторы провели расследование, нашли 65 фирм, которые в период с 2012 по 2016 год путём получения кредитов вывели из ТФБ более 60 млрд рублей. Все эти данные направлены в СК РФ», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM один из участников пикета Ким Артамолов, отметив, что пикеты следует расценивать как требование возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц и совета директоров ТФБ, ПАО «ИнтехБанк» и признать всех кредиторов потерпевшими.

Кроме того, пикетчики просят председателя СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование этих преступлений.

Кредиторы банков приехали в Москву, так как, направив в аппарат президента РФ просьбу дать поручение Бастрыкину разобраться, в ответ получили «отписку», что наше обращение направлено в ЦБ РФ», — заключил Артамолов.

Напомним, в марте 2017 года Центробанк отозвал лицензию «Татфондбанка» на осуществление банковских операций. В настоящее время организация признана банкротом, а экс-глава правления проходит подозреваемым по ряду уголовных дел. Недостаток активов «Татфондбанка» для покрытия обязательств перед кредиторами превышает 118 млрд рублей.

ПАО «ИнтехБанк» был признан банкротом 12 апреля 2017 года. У «ИнтехБанка» на начало осени 2017 года 3 544 кредитора, в числе которых и вкладчики. Обязательства перед кредиторами у банка превышают 23,91 млрд рублей.

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Список пострадавших от банкротства банков скоро пополнят и клиенты «Спурта». Последний стал шестым банком Татарии, признанным банкротом в 2017 году. 21 июля у него была отозвана лицензия. ЦБ РФ обосновал это неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2%. Кроме того, у банка размер собственных средств снизился ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату регистрации кредитной организации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, казанский банк «Спурт» с 13 марта 2017 года ограничил выдачу наличных физическим лицам, чему предшествовало появление в соцсетях сообщений о проблемах с ликвидностью у кредитной организации. В конце апреля в АКБ «Спурт» Центробанк РФ ввёл временную администрацию. Госкорпорация должна была управлять компанией до конца октября.

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По информации с официального сайта банка, он был создан в декабре 1992 года для работы с предприятиями малого и среднего бизнеса. В 1998 году крупнейшим акционером банка стал ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор ОАО «Газпром». Позднее в круг акционеров вошли ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», АО «Казанский завод синтетического каучука». В мае 2007 года в состав акционеров «Спурта» вошел Европейский банк реконструкции и развития — его доля сегодня составляет 28,25%.

В Арбитражном суде Татарии на рассмотрении также находится иск о банкротстве АО «Казанский завод синтетического каучука», совместно с которым банк участвовал в «провальном» проекте строительства химического завода.

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В Совете директоров АО из семи участников четверо — это руководящие лица банка «Спурт». При отзыве лицензии у последнего ЦБ РФ отмечал, что сложная ситуация в банке — это следствие низкой диверсификации активов кредитной организации.

Доля председателя правления ПАО АКБ «Спурт» Евгении Даутовой в уставном капитале АО «Казанский завод синтетического каучука» составляет 30,05%. Ещё 19,9% акций компании владеет ООО «Газ-маркет». По данным ЕГРЮЛ, 100% владельцем последнего является Евгения Даутова, а основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.

«Значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое», — уточнено в сообщении регулятора.

На конец июля 2017 года убыток банка за отчётный период составил 2,078 млрд рублей, а в целом по результатам обследования к дате отзыва лицензии он был ещё больше — 7,452 млрд рублей.

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