Москва, 27 сентября, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Портал HowMuch.net поместил карту, на которой площадь государств отражает величину их внешнего долга. Как указывает австрийский Contra Magazin, на этой карте США и Япония выглядят гигантами, а Россия и Китай карликами.

Цуканов М.В Мировые долги

Самыми крупными должниками являются США и Япония. Долги североамериканского государства достигли рекорда в 20 трлн долларов, и уже всерьез заговорили о дефолте. Причем Америка набрала в долг 10 триллионов долларов всего за восемь лет. Для предыдущих 10 триллионов потребовалось более 200 лет. Такие темпы роста задолженности всерьез тревожат многих экономистов и политиков в США. Их не очень убеждают утверждения о том, что «в истории США не было ни одного дефолта (было лишь несколько технических), и с этой точки зрения Америка остается первоклассным заемщиком».

Япония также бьет рекорды по размерам государственных долгов. Вместе с внутренними заимствованиями они составили 1,167 квадрильона иен, или около 9 трлн (по другим данным, 11,5 трлн) долларов США. Заметим, что госдолг Японии превышает 200% ВВП страны.

Usdebtclock.org Карта внешнего долга стран

Внешний долг Германии также велик — за 2016 год он превысил 5 трлн долларов. Долги Италии, Франции, Великобритании и Китая составляют от 2 до 2,6 трлн долларов. Однако долги КНР в значительной мере покрываются облигациями государственного займа США.

На этом фоне ситуацию с заимствованиями в России можно назвать более чем благополучной. Сейчас, как сообщается, внешний долг Российской федерации находится на уровне лишь 50 млрд долларов.