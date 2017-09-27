Волгоград, 27 сентября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Проблемы поликлиник Волгограда не многим отличаются от тех, которые испытывают пациенты в других городах России. Это неработающие терминалы электронной записи, запутанная маршрутизация пациентов, отсутствие доступной среды для маломобильных граждан, слабая обратная связь между пациентами и персоналом. Кроме того, навязывают гражданам и платных услуги, а также вынуждают их покупать расходные материалы за свой счёт, передаёт ИА REGNUM 27 сентября.

Onf.ru На приём к врачу

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Есть у каждой поликлиники и свои «особенности». Так, своеобразным образом пытаются реабилитировать пациентов после переломов и ушибов в филиале городской поликлиники №2 Краснооктябрьского района Волгограда. Здесь кабинет травматолога находится на втором этаже, куда особенно сложно подниматься гражданам с травмами, а также возрастным пациентам. Такое положение дел вызывает недовольство людей, а вот сам хирург филиала поликлиники в этом проблемы не видит, даже наоборот, считает, что крутой подъём идёт на благо пациентов:

«Дозированная нагрузка на поломанные конечности в период их лечения даже полезна нашим пациентам. Так что мы рекомендуем больным, даже живущим на пятом этаже, побольше ходить пешком», — отметил врач.

Проведённая региональными общественниками проверка в этом медицинском учреждении также показала, что электронный терминал для записи на приём к врачу здесь выключен и даже успел покрыться пылью. Правда, по словам персонала, «буквально этим утром он работал». Однако, как заявил технический специалист, аппарат не функционирует уже минимум две недели. В итоге страдают люди, вынужденные постоянно выстаиваться в «живую» очередь в ожидании талона и приёма врача.

А попасть на приём к узким специалистам вообще становится практически невозможно. Запись открывается только один раз в месяц. Причём, например, всё время визита к эндокринологу расписано уже до ноября.

Неприемлемые, по мнению активистов ОНФ, условия для маленьких пациентов созданы в филиале детской городской поликлиники №1 в том же Краснооктябрьском районе областного центра. Коридоры узкие и тесные, отсутствуют специально отведенные места для кормления детей.

В городской поликлинике №1 Тракторозаводского района Волгограда в регистратуре на момент проверки общественниками не работал телефон, а туалет оказался закрыт на ключ. Кроме того, недоумение вызвал и информационный стенд-указатель, путающий людей — его стрелки ведут не в те кабинеты, на которые указывают. Кроме того, по информации граждан и сотрудников регистратуры, результатов общего анализа крови здесь надо дожидаться три-четыре дня. В тоже время и. о. главврача заверил, что этот срок составляет не более одного дня.

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В поликлинике при Городищенской центральной районной больнице записаться по интернету на приём к врачу оказалось невозможно — компьютер сломан, да и самой поликлиники нет на сайте госуслуг. Пациенты этого учреждения пожаловались на отсутствие таких специалистов, как эндокринолог, маммолог, онколог. При этом больных отсюда посылают в областной центр без направления — сразу в платные отделения.

«Ещё одна оригинальная разработка по навязыванию платных услуг состоит в создании настоящих спортивных испытаний на пути к услугам бесплатным. Одна из посетительниц рассказала, что для получения бесплатного лекарства для ребёнка необходимо сначала получить назначение от педиатра в одном месте, рецепт — в другом, печать на него — в третьем, и только потом отправляться в аптеку. И такие забеги предстоят каждые две недели», — сообщили общественники.

Имеется и местное ноу-хау — на входе расположены автоматы по продаже бахил и контейнеров для анализов. Не знающие о том, что они должны выдаваться бесплатно граждане покупают их за свои деньги.

При этом, по словам координатора проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктора Рожкова, «для решения многих проблем волгоградских поликлиник не требуется ни финансовых, ни кадровых ресурсов».

Не лучшим образом обстоит ситуация с поликлиниками ив соседней Калмыкии. Рейды по поликлиникам активисты провели в Малодербетовском, Сарпинском и Октябрьском районах. В медучреждениях существуют проблемы с наличием элементарных вещей, таких как расходные материалы: шприцы и бинты людям необходимо покупать самостоятельно, хотя известно, что на это выделяются деньги из фонда медицинского страхования. Кроме того, посетителей заставляют приходить со своими бахилами.

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«Доходит до таких циничных моментов, когда тем, у кого не хватает денег, предлагают бесплатно взять уже использованные бахилы», — отметил Виктор Рожков.

Как отметили в ОНФ, руководители Минздрава двух регионов публично пообещали проанализировать все обнаруженные проблемы и принять по ним решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве случаев посетителей поликлиник беспокоит нехватка узких специалистов, сложности с записью на приём, недоброжелательный настрой персонала.