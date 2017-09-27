Москва, 27 сентября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Закон об образовании, принятый на Украине, направлен именно против русского языка, именно против русского народа на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

kerttu Русское слово

Госдума приняла заявление «О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках». Националистическая политика нетерпимости, демонстрируемая украинскими властями, требует незамедлительного и решительного осуждения международными организациями и парламентами европейских государств, уверены парламентарии.

«Можно многое отнять у русского человека, и на протяжении истории были такие периоды, когда у нас даже наше государство отнимали, но право говорить на русском языке отнять никто не может», — заявил Затулин. «И в том случае, кода речь идет именно об этом, я уверен, что не только депутаты Государственной думы, но и весь наш народ должен выступить против этого. Формы этого выступления, то, каким образом мы должны добиваться результатов, — это все предмет обсуждения и предмет наших усилий», — добавил он.

Государство, которое строит свое будущее на основе притеснения других народов, построено на лжи, рассуждает Затулин.

«И мы видим, что современная Украина при всем уважении к украинскому народу, который стал реальностью после всего того, что произошло в предыдущие советские и досоветские годы, да, он стал реальностью, отдельным народом, но строить свое будущее за счет других народов — это значит строить на песке, строить на лжи. И мы видим эту ложь везде, когда дело касается Украины», — говорит парламентарий.

В ходе выступления Затулин обратил внимание на то, что опубликован на сайте ООН доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о притеснениях, которые якобы осуществляются, как сказано, на временно оккупированной территории Крыма, где сегодня официальными языками являются три языка — русский, украинский и крымско-татарский.

«И в этом докладе пытаются бросить тень на политику Российской Федерации и пишут, да, при Украине на крымско-татарском языке обучалось 15 тысяч 555 учеников, а сейчас 15 тысяч 530, но это не потому, что Россия на самом деле прилагает усилия, а из-за высокой сознательности крымских татар. Даже в этом случае, когда не в чем упрекнуть Россию, находят повод ее упрекнуть на фоне того, что сейчас происходит на Украине», — указал он.

Затулин также отметил, что по переписи 1989 года, последней советской переписи, было 12,5 миллиона русских на Украине, по переписи 2002 года, которая проводилась уже на независимой Украине, было 8 миллионов русских на Украине.

«Это были другие годы, и мы знаем прекрасно сальдо миграции, они никуда не исчезли, эти 4 миллиона, с 12 до 8. Они были ассимилированы, то есть им, этим людям, показалось правильным в той обстановке, которая их окружала в той Украине до 2002 года, когда еще не было никаких донбассов, конфликтов и крымов, им показалось правильным записать себя в анкете украинцами, потому что так выгоднее существовать. И вот сегодня эта политика на самом деле находит свое логическое завершение принятием этого закона об образовании», — говорит Затулин.

Он обратил внимание депутатов, на то, что события, связанные с «Крымской весной», связанные с началом противостояния в Донбассе и гражданской войны, начались с отмены закона о региональных языках на Украине, и тогда пришли в движение регионы, русские люди и русскоязычные.