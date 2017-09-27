Минск, 27 сентября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. В Белоруссии приняты дополнительные меры с целью ограничения ввоза свинины из ряда российских регионов. Поводом стала регистрация новых случаев заболевания животных африканской чумой, передает 27 сентября БЕЛТА со ссылкой на белорусский Минсельхозпрод.

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«По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Нижегородской, Тамбовской, Новгородской и Ростовской областей России зарегистрированы новые случаи заболевания африканской чумой свиней», — говорится в сообщении.

В связи с этим ввоз живых свиней и продукции из свинины из перечисленных областей на территорию Белоруссии ограничен. Под запрет попадает как мясо свиней, так и продукты его переработки, а также кожевенное сырье, щетина и другая продукция.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода призвал свиноводческие хозяйства усилить биологический контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, у российской стороны давно возникают претензии к качеству белорусской продовольственной продукции. По итогам проверок Россельхознадзора множество белорусских продуктов не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам. Так, ранее Россия ограничила ввоз продукции ряда белорусских мясокомбинатов, птицеводческих и молочных предприятий.

20 сентября временный запрет на поставку мясной продукции трех белорусских предприятий в Россию был снят Россельхознадзором.

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