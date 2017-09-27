Красноярск, 27 сентября, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский ушел с должности «весьма оригинально», сломав несколько стереотипов. Во-первых, он не стал принимать кадровые предложения Кремля и идти на декоративные должности, во-вторых, он оставил за собой право, пусть и на региональном уровне, но первым объявить о своей отставке, попрощаться с политической элитой еще до публикации указа президента (который на момент подготовки данной заметки еще не обнародован). Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал политолог Анатолий Савостин.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

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«В каком-то смысле это демарш, отказ участвовать в постановках, традиционного сопровождащих отставки глав регионов», — добавил эксперт.

«В общем, отставка Толоконского укладывается в логику Кремля. Нельзя сказать, что в регионе был кризис, но это важный с точки зрения грядущих президентских выборов край, политтехнологи видят некоторые риски. Видимо, руководить регионом назначат молодого технократа, чтобы снизить протестные настроения у горожан», — сказал он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Виктор Толоконский сегодня провел совещание в правительстве Красноярского края, на котором объявил о своей отставке и заявил, что уезжает из региона.

До того как в 2014 году он возглавил Красноярский край, Толоконский был полпредом президента в Сибири, губернатором Новосибирской области, мэром Новосибирска.