Москва, 27 сентября, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Бюджеты регионов в 2016 году оказались в более привилегированном положении, чем федеральная госсмета, поскольку в меньшей степени почувствовали изменения внешнеэкономических факторов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе отчета об исполнении федерального бюджета за 2016 год в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Я не согласен с тем, что мы грабим бюджеты регионов, — наоборот, мы субъектам РФ даем больше трансфертов, с одной стороны, а с другой стороны, бюджеты регионов не зависят от конъюнктурных изменений», — заявил Силуанов в ответ на вопрос первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева (КПРФ).

По словам Силуанова, доходы бюджетов субъектов РФ прирастали на сумму более 8% по сравнению с прошлым годом. При этом дефицит региональных бюджетов за 2016 год достиг минимальных показателей.

«Мы видим, что за 2016 год сложился наименьший дефицит бюджетов субъектов РФ — 12,4 млрд рублей», — отметил Силуанов.

По словам министра, такой показатель связан в первую очередь с началом восстановительных процессов в экономике, а также с особой политикой в области расходов.

«Мы вместе с субъектами РФ очень аккуратно проводили политику в области расходов и сокращения дефицита бюджетов в рамках тех соглашений, которые были заключены. Это все дало возможность сокращать долг субъектов РФ, в том числе в номинальном выражении», — сообщил Силуанов.