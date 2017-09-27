Астрахань, 27 сентября, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Видео старта межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», запуск которой был осуществлен 26 сентября с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, обнародовано на портале YouTube.

Mil.ru Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь»

На кадрах видно, как баллистическая ракета удачно стартует с полигона, после чего следует по заданному курсу.

26 сентября в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь».

По данным ведомства, целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

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