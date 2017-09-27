Денпасар, Индонезия, 27 сентября, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Вулкан Агунг на острове Бали может взорваться в любой момент, поэтому власти эвакуировали уже около 80 тыс. местных жителей и наняли более 100 автобусов, чтобы отвезти туристов в более безопасные места, пишет 27 сентября Ad Hoc News.

werner22brigitte Вулкан Агунг

В Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями уверены, что вулкан высотой 3142 метра достиг своей критической стадии. На протяжении последних нескольких дней в окрестностях вулкана продолжаются сейсмические толчки.

Министерство иностранных дел Индонезии предупреждают туристов о том, что в случае извержения Агунга, международный аэропорт, который располагается в 75 км от вулкана, будет закрыт, а находиться на острове Бали будет небезопасно.

Напомним, последний раз вулкан Агунг просыпался в 1963 году, его извержение продолжалось около года. Тогда в результате этого погибло 1549 человек, и 100 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома.

В настоящее время в Индонезии насчитывается около 130 активных вулканов.