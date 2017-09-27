* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 27 сентября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение в провинции Анбар к западу от Багдада, сообщает 27 сентября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (запрещенная в России организация)

В результате спланированного нападения сразу на несколько позиций правительственных войск, погибли по меньшей мере семь иракских военнослужащих, еще 16 человек получили ранения.

Вооруженные силы страны вынуждены были перебросить подкрепление к городу Рамади, так как боевые столкновения продолжались в течение нескольких часов. Террористы использовали смертников, а также были вооружены минометами и пулеметами.

боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были изгнаны из города Рамади еще в конце 2015 года, однако в этом регионе продолжаются столкновения, отличающиеся низкой интенсивностью.

Напомним, террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись на территорию Ирака в 2014 году, захватив за несколько дней один из крупнейших городов страны — Мосул, они провозгласили создание халифата.

Борьба с террористическим квазигосударственным образованием продолжается до сих пор, крупные города от боевиков уже освобождены. Зачистка от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мосула продолжалась несколько месяцев.