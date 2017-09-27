Москва, 27 сентября, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Центральная пригородная пассажирская компания и Роскомнадзор прекратили действие более 200 групп зацеперов в социальных сетях, сообщает пресс-служба ЦППК.

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«Зацепинг не только нарушает общественный порядок, но и создает потенциально опасные ситуации как для самих нарушителей, так и для других людей, не говоря уже о сбоях в графике движения поездов, которые происходят по вине хулиганов», — комментирует исполнительный директор ЦППК Максим Дьяконов.

Ведомства выяснили, что основным стимулом роста популярности зацепинга является распространение в социальных сетях информации о движении. В связи с этим была развернута массовая кампания по борьбе с зацеперами во Вконтакте.

«Для меня очевидно, что тематические сообщества в соцсетях выполняют роль организаторов и пропагандистов, что просто недопустимо», — заявил Вадим Субботин, заместитель руководителя Роскомнадзора.

По данным Следственного комитета РФ, в 2016 году из-за смертельных травм, полученных вследствие зацепинга, погиб 21 подросток. В 2017 года зарегистрировано девять подобных инцидентов. Это показывает, что блокировка групп в социальных сетях привела к падению активности движения.

Всего за время действия кампании с августа 2016 по август нынешнего года было заблокировано 236 групп.

Напомним, с апреля нынешнего года правоохранительные органы ввели штрафы для зацеперов. Теперь за хулиганские действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств, необходимо выплатить штраф от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в размере дохода за период до двух лет либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.