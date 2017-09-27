Москва, 27 сентября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В ходе торгов 26 сентября котировки Brent откатились вниз. Факторами снижения выступили локальная перекупленность и укрепление доллара к другим валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

lalabell68 Нефтяная вышка

«В моменте Brent опускалась ниже $58 за баррель, после чего покупатели перехватили инициативу и Brent вернулась в район $58,8 за бочку черного золота», — отметил эксперт.

Несмотря на вчерашнюю локальную просадку, растущий тренд нефти остаётся в силе. За два месяца цены выросли на 30%, а с начала сентября на 15% и поднимались до $59,5 — это двухлетний максимум. Целью текущего роста видится $61 за баррель.

«Поводом к росту был сезон ураганов в США, нарушивший нефтяную инфраструктуру в Мексиканском заливе. Но этот фактор постепенно сходит на нет: НПЗ региона вышли на плановые мощности», — считает Ткачук.

Опубликованные 26 сентября данные по запасам нефти в США от Американского института нефти показали снижение на 0,76 млн баррелей за неделю (при ожиданиях роста на 3,4 млн баррелей). При этом запасы бензина выросли на 1,5 млн баррелей (прогноз был — 0,92 млн), а запасы дистиллятов сократились на 4,5 млн баррелей (прогнозировалось снижение — 2,2 млн).

«17 сентября в 17:30 будут опубликованы официальные данные по запасам от минэнерго США. Они определят настроения на нефтяном рынке во второй половине сегодняшнего дня», — полагает эксперт.

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