Винница, Украина, 27 сентября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области предположительно произошли в результате диверсии. Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, передает 27 сентября УНН.

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По ее словам, в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) инциденту присвоена соответствующая категория — уголовное производство возбуждено по статье 113, «Диверсия». Расследованием займется военная прокуратура.

Гитлянская отметила, что в следственных мероприятиях будут задействованы сотрудники СБУ. Пока диверсия является предположением, окончательная версия будет представлена после того, как пожар будет потушен и следователи смогут попасть на место происшествия.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар на военном складе под Винницей начался вечером 26 сентября, огонь охватил до 10% территории склада. Из-за разрывов снарядов были эвакуированы жители города Калиновки и окрестных сел, в общей сложности — более 30 тыс. человек. Известно об одной пострадавшей женщине, ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Занятия в четырех школах Винницы временно прекращены из-за размещения в зданиях жителей Калиновки. По словам главы правительства Украины Владимира Гройсмана, отрабатываются разные версии произошедшего, включая внешнее воздействие. По мнению военного эксперта Олега Жданова, причиной ЧП могла стать халатность военнослужащих.