Москва, 27 сентября, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Российский рубль 27 сентября продолжает ослабевать по отношению к доллару и евро. Торги по паре доллар/рубль проходят в районе отметки 58,10 рубля, торги по паре евро/рубль на уровне 68,20 рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Банк России Рубль

«Падение происходит, несмотря на рост цен на нефть. Цена за баррель Brent уже преодолела отметку $58, что очень позитивно для рубля. Тем не менее, коррекция по паре евро/доллар вызвала рост волатильности в рублевых парах», — отметила эксперт.

Рубль стал резко падать на фоне роста доллара. Падение пары евро/доллар продлится до конца недели, а значит и рубль останется слабым, считает она.

«Минэкономразвития представило оценку экономического роста страны. По данным ведомства, ВВП России за 8 месяцев составил 1,7% г/г. Темп роста ВВП в августе увеличился до 2,3% г/г по сравнению с 1,8% г/г в июле. Рост промышленного производства составил 1,5% г/г в августе», — привела цифры Кокорева.

Позитивные экономические показатели и их оценка в долгосрочной перспективе окажут поддержку рублю, так как являются свидетельством улучшений в экономике.

«27 сентября в течение дня торги по паре доллар/рубль пройду в диапазоне 57,80−58,30 рубля, торги по паре евро/рубль в коридоре 68−68,30 рубля», — заявила эксперт.

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