Вашингтон, 27 сентября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс признался, что использует в повседневной жизни смартфоны, функционирующие на операционной системе Android, а не Windows. Об этом сообщает в среду, 27 сентября, телерадиокомпания ВВС.

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«Недавно я и правда купил телефон с Android», — сообщил бизнесмен, не уточнив конкретную модель устройства.

При этом миллиардер добавил, что на новом телефоне установлено «много софта от Microsoft».

Напомним, что компании Microsoft, заплатившей $7,2 млрд за телефонный бизнес Nokia в 2014 году, не удалось добиться успеха с собственной мобильной операционной системой Windows Phone.

Так, в 2016 г. процентное соотношение смартфонов на основе Windows в мире составляло лишь 1%.