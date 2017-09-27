Вашингтон, 27 сентября, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Американская сторона, обвинившая Россию в невыполнении Договора по открытому небу, подготовила ответные меры. Об этом РИА Новости сообщил источник в Госдепартаменте США.

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«Мы давно обеспокоены вопросом исполнения Россией Договора об открытом небе. После неоднократных и неуспешных попыток дипломатического взаимодействия с Москвой мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств», — отметил дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства США выразил надежду, что благодаря предпринятым мерам расчеты российской стороны изменятся, кроме того, Москва будет более конструктивно реагировать на обеспокоенность Вашингтона этим вопросом.

В случае, если Россия будет выполнять договоренности, вводимые санкции будут сняты, добавил он.

Ранее МИД РФ сообщил о намерении Вашингтона ограничить полеты российских военных самолетов над страной в рамках Договора по открытому небу. По данным The Wall Street Journal, речь идет о воздушном пространстве над Аляской и Гавайями.

Поводом стал ввод российской стороной ограничения в 500 км на полеты над Калининградом в то время как договор разрешает полеты дальностью 5,5 тыс. км.

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