Красноярск, 27 сентября, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский на закрытом совещании в правительстве заявил о своей отставке. Вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко так описывает в своем Facebook это событие:

Цитата с сайта facebook.com, Алексей Клешко Виктор Толоконский на закрытом совещании в правительстве

«Толоконский сейчас: «Я ухожу. И даже уезжаю». Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется. «Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление». В зале — члены правительства, депутаты, руководители органов госвласти в крае… «Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так. Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла — извините». Достойное выступление сильного политика».

Как уже сообщало ИА REGNUM, слухи об отставке Толоконского стали распространяться на прошлой неделе. Указ президента об отставке пока официально не опубликован.