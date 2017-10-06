Новосибирск, 6 октября, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, сообщается на сайте Кремля.

Правительство Новосибирской области Владимир Городецкий

Информация о том, что глава Новосибирской области вскоре может покинуть свой пост, появилась ещё в конце сентября.

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Тогда же начали говорить о том, что освободившееся место губернатора региона может занять спикер областного парламента Андрей Шимкив, правда, пока в качестве исполняющего обязанности.

Однако и в правительстве Новосибирской области, и сам Владимир Городецкий заявляли, что это всего лишь слухи и сплетни, которые не имеет смысла комментировать и как-то на них реагировать.

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На встрече с журналистами 26 сентября 2017 года Городецкий напомнил, что срок его полномочий истекает в ноябре 2019 года.

«Решение принимает президент. Он ничего не комментировал, что же мне тогда комментировать», — отметил тогда Городецкий, подчеркнув, что не его «кредо комментировать сплетни», но «придет время, и решения прокомментируют те, кто их принимает».

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В то же время новосибирский политолог Дмитрий Пучкин на своей странице в Facebook ранее собрал воедино список из 13 потенциальных кандидатов на назначение врио губернатора Новосибирской области.

«Пора назвать все фамилии людей, которые за последний год упоминались в качестве потенциальных сменщиков Городецкого. И в СМИ, и в соцсетях, и инсайдерами. Так что, поехали: Горнин (бывший первый замгубернатора Новосибирской области, ныне замминистра финансов РФ Леонид Горнин — прим. ИА REGNUM ), Игнатов (депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Игнатов), Локоть (мэр Новосибирска Анатолий Локоть), Шимкив. От «команды Городецкого». Петухов (вице-губернатор Юрий Петухов), Знатков (первый замгубернатора Новосибирской области Владимир Знатков), Семка (замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка). А также: Меняйло (полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло), Головко (замполпреда Вадим Головко), Карелин (депутат Госдумы Александр Карелин), Толоконский (губернатор Красноярского края Виктор Толоконский — сейчас уже эксгубернатор), Лаптев (сенатор от Новосибирской области Владимир Лаптев), варяг Х (человек, не связанный с Новосибирской областью, скорее всего, выходец из силовых или околосиловых структур, в портфолио которого, возможно, и значится когда-то работа на территории области или Сибири)», — перечислял тогда Пучкин.

Отметим, что до этого момента в регионе не раз появлялась информация об уходе Городецкого с поста. Его «уход» связывали и с упоминанием в эфире программы Владимира Соловьёва «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» 14 февраля 2017 года. Тогда журналист заявлял, что ждет, когда Городецкий придет с повинной, покается во всех грехах, всё расскажет, «освободит, наконец, от себя город, область, край, страну». До этого отставку Городецкому прочили по состоянию здоровья.

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И тогда же освободившееся место региональные СМИ «отдавали» полномочному представителю президента России по Сибирскому федеральному округу Сергею Меняйло.

Хотя сам Владимир Городецкий в начале февраля 2017 года в ответ на очередную новость о его скором уходе заявил, что «полон оптимизма» и хочет «еще долго-долго оправдывать доверие земляков».

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Владимир Городецкий является уроженцем Смоленской области. В 1972 году он приехал работать в Новосибирск. В 1983 году был избран вторым секретарем Первомайского РК КПСС, а с 1985 по 1989 год возглавлял Первомайский райисполком, затем являлся первым заместителем председателя Новосибирского горисполкома. С 1992 года — коммерческий директор Новосибирского хлопчатобумажного комбината. С 1996 года являлся первым заместителем мэра Новосибирска, директором департамента экономики, инвестиций и промышленной политики. В 2000 году Владимир Городецкий был избран мэром Новосибирска. В 2004 году переизбран на второй срок. В марте 2009 года вновь избран главой Новосибирска.

9 января 2014 года Владимир Городецкий назначен на должность заместителя губернатора Новосибирской области. На этом посту он курировал вопросы создания Новосибирской агломерации.

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18 марта 2014 года Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Городецкий был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. 14 сентября 2014 года он одержал победу на выборах главы Новосибирской области. Городецкий набрал 64,97% голосов. Явка на выборах губернатора оказалась рекордно низкой — за полчаса до закрытия участков их посетили 29,83% от общего числа избирателей (всего 633 968 человек). И 24 сентября того же года вступил в должность. Срок полномочий Владимира Городецкого истекал в 2019 году