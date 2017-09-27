Калуга, 27 сентября, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Поднятые поисковиками из отряда «Беспокойные сердца» останки 102 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Малоярославецкого района от немецко-фашистских захватчиков, были торжественно захоронены 26 сентября на районном «Поле Памяти» в окрестностях деревни Афанасово Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата законодательного собрания региона.

Пресс-служба калужского областного парламента Траурная церемония перезахоронения на «Поле Памяти»

«Многие из тех бойцов, останки кого мы сегодня перезахораниваем уроженцы далеких краёв России, но, сложив свои головы на малоярославецкой земле, они стали подлинно нашими героями. Так пусть же будет вечная память всем павшим героям! — заявил на церемонии первый заместитель председателя калужского областного парламента Александр Ефремов. — Работа по захоронению обретённых останков защитников нашей Родины будет продолжаться, и в наших сердцах всегда будем хранить память о той страшной войне, в которой наши предки отстояли свободу и независимость».

За время работ поисковиками были установлены имена двух бойцов. Это Иван Васильевич Дубков, уроженец Пензенской области, погибший вблизи посёлка Детчино и Пётр Фёдорович Кузнецов, павший на Ильинском оборонительном рубеже.

В ходе траурного мероприятия была отслужена лития об упокоении. Под оружейные залпы останки поместили в братскую могилу, над которой водрузили Поклонный крест и возложили венки.

В траурной церемонии приняли участие ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны боевых действий и локальных войн, военнослужащие, участники поисковых отрядов и учащиеся школ, а также представители законодательного собрания и министерства образования и науки области, местных администраций.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2017 года в селе Букань Людиновского района Калужской области торжественно перезахоронили останки 432 красноармейцев и командиров, обнаруженные поисковиками в ходе Вахты памяти с апреля 2017 года.

За время «Вахты памяти-2017» поисковикам удалось обезвредить около 700 взрывоопасных предметов и установить личности трёх найденных бойцов. Среди них считавшийся пропавшим без вести с августа 1942 года уроженец Пензенской области Александр Петрович Капитуров 1919 года рождения.

В 2017 году в поисковых работах приняли участие 20 отрядов из Калужской, Брянской, Смоленской и Московской областей. Это участники межрегионального объединения «Возрождение» и калужской областной организации «Память».