Киев, 27 сентября, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Митинг велосипедистов проходит у здания мэрии Киева 27 сентября, сообщает «Эспрессо.TV».

Andrew Dressel Велосипед

Согласно сообщению, митингующие решили привлечь внимание киевских властей в проблеме смертности велосипедистов на дорогах. Участники мероприятия требуют начать работу по обеспечению безопасности велосипедистов и предостережения случаев ДТП.

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Так, в требования митингующих входит создание велосипедных дорожек, освещение переходов, проектирование островков безопасности и сужение полос, а также постройка наземных переходов. Помимо этого велосипедисты намерены поставить в Киеве памятник погибшим велосипедистам — белый велосипед-призрак.

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Напомним, 24 сентября в Киеве был сбит насмерть велосипедист. Происшествие произошло на Дарницком мосту в темное время суток. Виновником происшествия стал водитель автомобиля Volkswagen. По данным правоохранительных органов, сбитый велосипедист переезжал автомобильную дорогу в шесть полос в неустановленном месте не слезая с велосипеда, при этом велосипед не имел светоотражающих значков.