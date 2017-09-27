Москва, 27 сентября, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Рассчитывать на улучшение международной обстановки в обозримой перспективе не приходится. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии осенней сессии верхней палаты Федерального Собрания.

(сс)Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

«Мы видим, насколько сейчас непростая международная обстановка. На то, что она в скором времени начнёт улучшаться, рассчитывать, к сожалению, пока не приходится», — заявила Матвиенко.

«Попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать её будут продолжаться. И скорее всего, особенно активно — в период кампании по выборам главы Российского государства», — подчеркнула она.

По мнению Матвиенко, Совет Федерации должен приложить все силы, чтобы противостоять таким попыткам.

«Прошу членов палаты уделить особое внимание данному вопросу. А временную комиссию по защите государственного суверенитета — тщательно вести мониторинг ситуации, предпринимать в случае необходимости нужные меры. Правовые, политические, информационные инструменты для этого у нас имеются в полном объёме», — указала председатель Совета Федерации.

Отметим, что выборы президента России должны пройти 18 марта 2018 года.