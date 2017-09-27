Москва, 27 сентября, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Губернаторами в регионах РФ должны становиться мужчины в возрасте 45−50 лет — это решит проблемы с властью на местах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

A.Savin Лидер ЛДПР В. В. Жириновский

«Отставки губернаторов это хорошо, но тут крайность: убирают 70-летних, но ставят 30-летних», — заявил Жириновский.

При этом, по его словам, молодые губернаторы зачастую не набрали необходимого опыта.

«Согласен, 70-летних согласен — убирайте, (экс-губернатор Нижегородской области) Валерий Шанцев, (губернатор Кемеровской области) Аман Тулеев — еще десяток наберется. Но поставьте средний возраст — 45−50 лет. Это золотой возраст для мужчины — все знает и все умеет», — считает Жириновский.

«То старцы сидят до упора, пока не умрут на посту, то молодняк, которые хорошие и энергичные, но никакого опыта нет. Вот из-за этого наши проблемы и возникают», — уверен Жириновский.