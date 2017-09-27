Багдад, 27 сентября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Уже через час после закрытия избирательных участков в Иракском Курдистане центральное правительство Ирака объявило о начале совместных военных учений с Турцией. Министерство обороны Ирака заявило, что готово пойти на «большие» меры.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

В выходные Иран разместил свои войска в приграничной зоне. А уже 25 сентября, буквально на следующий же день, иракские курды провели референдум о независимости. Эксперты полагают, что отделение является крайней мерой, и опасаются обострения напряженности и усиления неопределенности во всем регионе.

В ответ на проведение референдума в адрес Ирака последовала угроза прямой военной интервенции со стороны Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, упомянув проведение турецких маневров вдоль иракской границы, заявил, что турецкие солдаты не станут «сидеть на месте». «Однажды вечером мы могли бы оказаться непременно там».

Общее число избирателей, зарегистрированных на территории Иракского Курдистана, составляет порядка 5,2 млн человек, при этом явка составила 78%, сообщает курдский телеканал Rudaw TV. Окончательный результат должен быть объявлен в течение 72 часов, то есть к 28 сентября. Анализ первых 300 тыс. бюллетеней показал, что 95% голосовавших высказались «за» отделение от Ирака.

Итоги референдума, проведенного в богатом нефтью регионе, не носят обязательного характера. Но, как ролагает Die Welt, результаты голосования будут считаться полноценным мандатом президента Иракского Курдистана Масуда Барсани на переговоры с правительством Багдада и соседних стран. Помимо Ирака и Турции, Сирия и Иран также выступают против отделения. Они опасаются усиления автономии курдских этнических меньшинств в своих странах. Всего в регионе на территориях перечисленных стран проживает порядка 30 млн курдов.

«Мы ждали этого дня на протяжении 100 лет, — заявили избиратели в Эрбиле, столице региона. — Мы хотим иметь отдельное государство». Иракские курды также рассматривают проведение референдума как признание своей борьбы с исламистской организацией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в 2014 году временно поставила под свой контроль треть территории государства.

США окрестили плебисцит провокацией. Государственный департамент США был «глубоко разочарован» по поводу решения курдского регионального правительства в Северном Ираке провести референдум о независимости. Согласно заявлению Вашингтона, голосование «значительно усложнит» отношения между курдами и Ираком, а также соседними странами.

Турция заранее уже объявила результаты голосования недействительными. Эрдоган в день голосования пригрозил заблокировать экспорт курдской нефти через свою территорию. Стоит напомнить, что в день через турецкие трубопроводы проходят сотни тысяч баррелей нефти из Северного Ирака. «Мы контролируем нефтяной кран, — подчеркнул турецкий лидер. — В момент, когда мы этот кран закрутим, все будет кончено». Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, однако, заверил, что правительство примет решение о карательных мерах лишь после консультаций с центральным правительством Ирака.

В Тегеране также опасаются усиления курдского этнического меньшинства. Иранский военный советник Джахья Рахим Сафави осудил референдум как «государственную измену». Иран приостановил воздушное сообщение в регионе, подтверждают в информационном агентстве Irna. Тегеран надеется, что соседние государства поддержат его и также будут блокировать и наземное сообщение.

Министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем сообщил информационному агентству Sana, что его страна также не признает итогов голосования. Выступила против референдума и Германия. В Северном Ираке находятся немецкие солдаты, которые наряду с курдскими пешмерга осуществляют борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как уже говорилось, окончательные итоги референдума, как и какие-либо официальные заявления со стороны регионального правительства, ожидаются в четверг. Однако, стоит отметить, что Барзани активно сопротивлялся давлению мировых лидеров и подчеркивает, что курды готовы заплатить любую цену за свою свободу. При этом премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани выступает против насилия. «Референдум не означает, что завтра же наступит независимость и мы нарисуем новые границы, — сказал он в Эрбиле в день голосования. — Если победит лагерь «За», мы разрешим наши разногласия с Багдадом мирным способом».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Иракском Курдистане (население — 5,5 млн человек) прошёл референдум о независимости, в котором приняли участие три курдские провинции Ирака, а также население спорных территорий, включающих в себя нефтеносный Киркук.

Официальный Багдад выступил категорически против этого референдума, так как в случае его положительного исхода курды могут начать процедуру отделения от Ирака.