Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 сентября, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области 25 сентября отказал ООО «МЭС» в признании переславского МУП «Спектр» несостоятельным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Pixabay.com Суд отклонил требование о признании МУП «Спектр» банкротом

МУП «Спектр» и ООО «МЭС» являются крупнейшими коммунальными организациями Переславля, которые давно ведут войну за потребителя. МУП «Спектр» сейчас находится на грани банкротства, по информации ИА REGNUM, предприятие должно более 500 млн рублей. Каждый год «Спектр» накапливал по 70 миллионов долга из-за неисправности своих теплосетей.

ООО «МЭС», которому муниципальное предприятие тоже должно, обратилось в Арбитражный суд Калужской области с требованием о взыскании денежных средств с МУП «Спектр». После того, как суд встал на сторону ООО «МЭС», оно вышло в Арбитражный суд Ярославской области с требованием признать муниципалов банкротами.

«С заявлением о банкротстве ООО «МЭС» обратилось 17.05.2017, то есть практически сразу после вынесения решения о взыскании денежных средств Арбитражным судом Калужской области, не дожидаясь вступления решения суда в законную силу. В законную силу решение суда вступило только в июле 2017 год. Таким образом, ООО «МЭС» обратилось в суд с заявлением о банкротстве, не имея права на предъявление соответствующих требований», — сообщили в администрации Переславля.

Муниципальное предприятие, со слов его представителей, является субъектом естественной монополии, и заявление о его банкротстве может быть подано в суд только в случае невозможности погашения долга в рамках исполнительного производства путем обращения взыскания на имущество должника.

Арбитражным судом Ярославской области заявление ООО «МЭС» оставлено без рассмотрения.