Москва, 27 сентября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Госдума обсуждает заявление в связи с принятием на Украине закона «Об образовании», который вводит фактический запрет на получение образования на любом ином языке, кроме украинского, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Kremlin.ru Председатель Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая

«Речь идет об этноциде русского народа», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Запрет на обучение на родном языке для всех детей — конечно, в современном мире мы не видели таких откровенно националистических решений. Мы поддерживаем обеспокоенность и протест, которые выразили представители других стран», — отметила Яровая.

Принятие дискриминационного закона «Об образовании» на Украине вызвало резкую и обоснованную реакцию со стороны соседних стран — Венгрии, Польши, Молдавии, Румынии. Реакция на официальные заявления этих стран в политических кругах и средствах массовой информации Украины лишний раз демонстрирует, как далеко от искомых европейских ценностей заходят в стране, добивающейся членства в Европейском союзе, указали депутаты.