Москва, 27 сентября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Госдума приняла обращение к Генассамблее ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Санкции и блокада — негодный путь», — отметил в ходе выступления Дмитрий Новиков (КПРФ).

Госдума призывает администрацию США «прекратить препятствовать реализации суверенных прав Кубы — свободе международной торговли и судоходства, осуществлению взаимовыгодного торгово-экономического и финансового сотрудничества со всеми государствами — и не противопоставлять себя мировому сообществу, решительно требующему скорейшего снятия экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба и уважения общепризнанных принципов и норм международного права, включая принципы суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела».

Кроме того, депутаты призывают ООН, парламенты мира и межпарламентские организации «предпринять практические действия на двусторонней и многосторонней основах, используя различные форматы международного сотрудничества» для снятия экономического эмбарго США с Кубы.

Вопреки основополагающим целям и принципам ООН вот уже более 50 лет США в одностороннем порядке оказывают политическое и экономическое давление на Республику Куба. Многолетние санкции Вашингтона не только тормозят развитие кубинской экономики, но и ущемляют права и законные интересы кубинских граждан, в том числе в сфере обеспечения медикаментами и товарами первой необходимости, отмечается в документе.