Оренбург, 27 сентября, 2017, 10:35 — ИА Регнум. За крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа» может последовать череда банкротств мелких туроператоров. Ассоциация турпомощи, куда перечисляют взносы туроператоры, может помочь финансами только в случае банкротства самого оператора, но не авиакомпании, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя комитета по развитию туризма при ТПП Оренбургской области Владимир Гетман.

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании «ВИМ-Авиа»

По его мнению, крупные туроператоры смогут самостоятельно выплыть из создавшейся ситуации. Однако с мелкими дело будет сложнее. Те фирмы, которые не смогут найти деньги на вывоз туристов, застрявших в аэропортах из-за несостоятельности «ВИМ-Авиа», обязаны объявить о своём банкротстве и тогда получать право на помощь из гарантийного фонда ассоциации турпомощи. Однако объявление о банкротстве зачастую приводит к катастрофическому падению имиджа компании и краху. После этого фирмам придётся заходить на рынок туруслуг под новым брендом и снова напряжённо работать на репутацию.

Крупные туроператоры, по мнению Гетмана, вполне могут обойтись своими силами и займутся вывозом туристов на своих воздушных бортах. И достойный выход из создавшегося положения только повысит репутацию.

В целом, по словам Владимира Гетмана, туроператорам необходимо работать с проверенными перевозчиками. Ситуация с банкротством не может возникнуть в одночасье. Предприятия и учреждения не могут не знать заранее о том, что теряют ликвидность. По умолчанию собираются деньги, затем следует объявление о банкротстве, кто-то из руководства предприятия становится «крайним», а бенефициары остаются на гребне волны.

На ранее сообщало ИА REGNUM, отмена чартерных рейсов компании «ВИМ-Авиа» стала неприятной неожиданностью для десятков тысяч туристов. Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа». По данным Росстуризма, за границей находится почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь рейсами «ВИМ-Авиа». С проблемой перелёта на территории России столкнулись и 1,5 тыс. туристов. Кроме того, вылететь на Родину не могут 3,1 тыс. граждан Китая.

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