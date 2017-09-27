Жириновский предлагает ограничить вывоз капитала из РФ
Москва, 27 сентября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Данные исполнения федерального бюджета за 2016 год говорят о том, что нужно запретить вывозить капитал из РФ в другие страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Сегодня мы обсуждаем исполнение бюджета за 2016 год. Положительные моменты в том, что вывоз капитала сократился в три раза по сравнению с 2015 годом. Но при этом можно отметить, что в основном вывозили в декабре», — отметил Жириновский.
Депутат предполагает, что таким образом граждане хотели скрыть слишком большие доходы и спрятали их за рубежом.
«Позиция ЛДПР — не разрешать вывод капитала в обычном варианте. Пожалуйста, по договорам можно рассчитаться, если есть основания, но не просто так решать хранить деньги за рубежом», — заявил Жириновский.
По его словам, операции по зарабатыванию денег внутри РФ и выводу их за пределы страны можно сравнить с проживанием с женой в разных странах.
«Так не годится. Все равно, что жена у меня будет за границей, а я в России. Но будет числится, что у меня есть жена — это же не семья. Так и тут — деньги принадлежат России», — подчеркнул Жириновский.