Москва, 27 сентября, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Данные исполнения федерального бюджета за 2016 год говорят о том, что нужно запретить вывозить капитал из РФ в другие страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Сегодня мы обсуждаем исполнение бюджета за 2016 год. Положительные моменты в том, что вывоз капитала сократился в три раза по сравнению с 2015 годом. Но при этом можно отметить, что в основном вывозили в декабре», — отметил Жириновский.

Депутат предполагает, что таким образом граждане хотели скрыть слишком большие доходы и спрятали их за рубежом.

«Позиция ЛДПР — не разрешать вывод капитала в обычном варианте. Пожалуйста, по договорам можно рассчитаться, если есть основания, но не просто так решать хранить деньги за рубежом», — заявил Жириновский.

По его словам, операции по зарабатыванию денег внутри РФ и выводу их за пределы страны можно сравнить с проживанием с женой в разных странах.

«Так не годится. Все равно, что жена у меня будет за границей, а я в России. Но будет числится, что у меня есть жена — это же не семья. Так и тут — деньги принадлежат России», — подчеркнул Жириновский.