Ярославль, 27 сентября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Собственник территории, на которой планируется строительство нового микрорайона, заверил мэрию города Ярославля в том, что никакой вырубки леса он не проводит, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Головина Экологи и градозащитники бьют тревогу по поводу вырубки леса

Напомним, эколог Анна Головина опубликовала в социальных сетях пост с фотографиями, сделанными на территории, где собственник планировал разместить жилые дома. По ее словам, уже вырублено около 3 Га бора.

«Территория частная, огорожена забором, мне просто чудом удалось пробраться внутрь и сделать несколько фотографий. Да, лес вырубается, я видела машину-лесовоз, полностью загруженную срубленными деревьями» — пояснила Анна Головина корреспонденту ИА REGNUM.

При этом она отметила, что вырубка велась несмотря на то, что в феврале проект планировки был отправлен на доработку по результатам скандальных общественных слушаний, на которых жители с перевесом в два голоса высказались против строительства.

«Мы созвонились с собственником этой территории. Он утверждает, что никаких работ в настоящий момент не проводит, застройка пока не планируется, так как нет разрешительной документации. Он собирается переделывать проект и заново проходить всю процедуру согласований, в том числе с публичными слушаниями» — пояснил начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Александр Шиханов.

Что касается информации по поводу уничтожения бора, то застройщик ее отрицает: возможно, были спилены несколько деревьев сухостоя, но ни о каких массовых вырубках не может идти речи в принципе.