Красноярск, 27 сентября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в эти минуты проводит закрытое совещание в краевом правительстве, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в органах власти региона. В совещании участвуют члены правительства и некоторые депутаты заксобрания.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

Перед тем как губернатор вошел в зал для совещаний, его окружили журналисты и задали ему вопрос о том, верны ли слухи о его отставке. «Да», — ответил он. На вопрос о том, самостоятельно ли было принято решение, Толоконский ответил: «Конечно».

Ожидается, что официально указ об отставке губернатора президент Владимир Путин подпишет сегодня в ближайшие часы. Тогда же ожидается и указ о назначение и. о. губернатора.

Среди возможных преемников губернатора в СМИ фигурируют Олег Бударгин, Виктор Томенко, Сергей Сокол, Алексей Текслер, Михаил Котюков и ряд других.