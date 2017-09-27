Москва, 27 сентября, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заверил, что никакого предвзятого отношения к Facebook в России нет, компания должна соблюдать российское законодательство. Об этом Никофоров заявил на заседании внутрифракционной группы в Госдуме, отвечая на вопрос депутата Евгения Ревенко («Единая Россия»).

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«Никого предвзятого отношения ни к Facebook, ни любому зарубежному сервису, ни к российскому сервису нет. Если в РФ есть федеральный закон, он обязателен для применения всеми интернет-компаниями», — заверил Никофоров.

По словам министра, «большинство из них этот закон исполнили».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Facebook в 2018 году должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории РФ, сообщил накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров. «Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», — сказал Жаров.