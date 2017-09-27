Пекин, 27 сентября, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Последние снимки, сделанные на верфях в Циндао, где завершается строительство первого китайского авианосца, свидетельствуют о том, что уже в начале 2018 года авианосец Type 001A пройдет первые испытания в море. Таким образом, морские испытания пройдут на 3−4 месяца раньше намеченного срока.

Defense.gov Китайский авианосец Type 001A

На опубликованных снимках зафиксирована установка радиолокационного оборудования, сразу после которой судно будет готово к ходовым испытаниям. По словам военного эксперта Ли Цзэ, установка радиолокационной мачты является ключевым этапом создания авианосца, пишет «Жэньминь жибао».

«Радиолокационное оборудование необходимо как для навигации в море, так и для обнаружения кораблей потенциального противника. Как правило, установка подобного оборудования занимает несколько месяцев. Судя по полученным снимкам, к декабрю 2017 года корабль будет готов к ходовым испытаниям», — сообщил эксперт.

Кроме того, Ли Цзэ отметил, что первые испытания могут пройти секретно, в случае выявления неисправностей, судостроители устранят недостатки, после чего корабль отправится на первое официальное испытание.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава China Shipbuilding Industry Corporation отметил, что вхождение авианосца Type 001A в состав одного из флотов может произойти уже в первой половине 2018 года, что означает, что корабль будет принят на вооружение с опережением графика более чем на полтора года.