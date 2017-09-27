Владивосток, 27 сентября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. На весенних выборах Приморье может дать неожиданный для федерального центра результат. Край может проголосовать за «тёмную лошадку». К таким выводам пришел политолог Евгений Булах, анализируя результаты единого дня голосования 10 сентября и внутреннюю политику губернатора Владимира Миклушевского, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Читайте также: Приморцы просят Владимира Путина об отставке губернатора Миклушевского

Протестная повестка и низкая явка приморцев на избирательные участки городов и муниципальных образований края в единый день голосования могут стать причиной срыва выборов президента РФ весной 2018 года или же показать результат голосования за «не того» кандидата. Так случилось уже в 1993 году, когда кресло мэра Владивостока занял Виктор Черепков. Тогда наличие огромного числа кандидатов, в том числе и от федерального центра, не смогло повлиять на результат выборов из-за высокой протестной явки жителей краевого центра.

По мнению политолога Евгения Булаха, такие показатели должны стать поводом для серьезных выводов в Москве. Они, эти показатели, и могут стоить кресла губернатору, ну или репутационных потерь Кремлю.

Читайте также: Вице-губернаторы Приморья на нарах: Миклушевскому пора в отставку?

«Формальных поводов для отставки губернатора сейчас нет. Разговоры о возможном его снятии витают в воздухе уже не первый год, — считает эксперт. — Как правило, они ничем не заканчиваются. Даже разговор с президентом и участием пресловутой зелёной папки не стал намёком на какие-то кадровые перестановки в руководстве Приморья. А вот результаты прошедших выборов, по моему мнению, должны насторожить. Я считаю, что налицо у нас на территории все признаки «синдрома ВИЧа». Синдрома выборов ныне покойного Виктора Ивановича Черепкова».

Читайте также: Зелёная папка Путина: Миклушевский начал отрабатывать жалобы президенту

В Приморском крае явка в единый день голосования 10 сентября составила 19,28% или свыше 160 тыс. человек. На выборах депутатов думы Владивостока явка стала провальной — 12,65%. Хотя победу и одержали единороссы. Дума Владивостока по итогам выборов обновилась на 77%. За «Единую Россию» во Владивостоке проголосовало 40,15% избирателей, за КПРФ — 22,39%, ЛДПР — 11,79%. На четвёртом месте по количеству голосов избирателей находится «Справедливая Россия» — 7,79%, Российская партия пенсионеров за справедливость — 7,69%, КПСС — 3,54%, народная партия «За женщин России» — 2,43%.

Читайте также: «Кадровые решения по губернаторам — в тренде последних перестановок»

А вот в стратегическом городе Большой Камень на выборах депутатов думы была рекордная явка и неожиданный результат. На избирательные участки пришли 40% избирателей, которые проголосовали за самовыдвиженцев. В итоге они взяли 17 из 22 мандатов, «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» получили по одному мандату.

По мнению политолога, такой исход на выборах в местную думу на территории, которая находится под личным контролем Владимира Путина, весьма опасен в преддверии выборов президента РФ весной 2018 года.

«На сегодняшний день, надо отметить, на два основных региона, Крым и Дальний Восток, президент обращает внимание. И это внимание выражается в гуманитарных и материальных инвестициях. Как пример, крупный предполагаемый заказ на судостроительный кластер Большого Камня. А ведь протестное голосование случилось в Камне, аккурат после визита президента на судостроительный завод «Звезда», — прокомментировал эксперт.

Читайте также: Судоверфь «Звезда» построит 5 танкеров типа «Афрамакс»

Судоверфь «Звезда» после визита в Большой Камень президента РФ Владимира Путина получила заказ на строительство пяти крупнотоннажных танкеров типа «Афрамакс». В эксплуатацию суда нового поколения поступят в 2021 году.

По словам политолога, назначение после Сергея Дарькина губернатором «варяга» Миклушевского случилось потому, что в крае необходимо было рвать старые связи. Освободить место для формирования новых элит.

«Вот с этим функционалом он еще пока справляется. Но эта ситуация двоякая. Задачи федерального центра он выполняет в ущерб местному населению. Тот инструментарий, который использует Миклушевский, та методика противоборства с местными элитами, приведет в конечном итоге к тому, что противоборствующие стороны в конце концов как-то договорятся. Что будет тогда? Так что я бы не размышлял на тему: «Уйдут ли губернатора? Как скоро уйдут?». Я бы поставил иной вопрос, возможно жесткий: «А будут ли в крае такие выборы, которые бы перед мировым сообществом не поставили бы вопрос о легитимности избранного президента», — считает Булах.

Читайте также: Как дальневосточные губернаторы загнали регионы в кредитную кабалу

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев указом президента РФ был уволен по собственному желанию. 25 сентября Владимир Путин уволил Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. Указом президента Меркушкин назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

СМИ анонсировали отставку как минимум 10 губернаторов — к концу сентября кадровые решения могут досрочно затронуть руководство Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского краев. Не исключено, что в этом списке окажутся один или два региона Северного Кавказа.

Читайте также: Рейтинг губернаторов: «Тенденция, чтобы сменить господина Миклушевского»

Газета «Ведомости» к списку претендентов на отставку добавила губернатора Приморья Владимира Миклушевского и главу Магаданской области Владимира Печёного.

Отметим, что госдолг Приморского края превышает 6,2 млрд рублей, а муниципалитетов — 5,1 млрд рублей, хотя в начале политической карьеры Владимира Миклушевского госдолг субъекта составлял всего 551,8 млн рублей, муниципалитетов — 2,1 млрд рублей.

Напомним, жители Приморского края в январе обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отстранить Владимира Миклушевского от должности губернатора. За пять лет на посту, по мнению людей, он неоднократно позорил и себя, и народ. Его роскошную жизнь сравнили с шиком арабских шейхов. И это на фоне многочисленных акций протеста, недостроенном диспансере для онкологических больных, разрушительного наводнения и коррупции, в которой буквально погряз Дальневосточный регион.

23 августа суд приговорил бывшего вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко, признавшего превышение должностных полномочий при ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок» в 2016 году, к 2,5 года лишения свободы условно. Ранее СМИ сообщили об обысках у находящегося в отпуске вице-губернатора Ильи Ковалёва, который пришёл в команду Миклушевского не без участия политтехнолога Ильи Спокойнова (Митькина). Последнему продлили арест до 21 октября. Спокойнову, его супруге Марине Свиридовой и председателю краевого Союза горнопромышленников Алексею Авершину вменяют мошенничество на 62,5 млн рублей.

Вместе с тем суда под домашним арестом ожидает бывший вице-губернатор Олег Ежов, ему вменяют причинение ущерба региональной казне на 25 млн рублей. По подозрению в злоупотреблении полномочиями в конце июля 2017 года был задержан вице-губернатор Евгений Вишняков, а вместе с ним и мэр Уссурийска Евгений Корж. Вишняков остается под стражей, Корж — под подпиской о невыезде.