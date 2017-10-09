Омск, 9 октября, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, сообщается на сайте Кремля. Слухи о скорой отставке главы региона начали стремительно распространяться еще в конце сентября.

Kremlin.ru Виктор Назаров

Напомним, с конца сентября своих постов лишились несколько руководителей регионов: главы Красноярского края, Ненецкого автономного округа, Нижегородской и Самарской областей, Дагестана, Приморья, Орловской области, Новосибирской области.

Справка: Виктор Назаров родился в 1962 году, окончил Омский госуниверситет по специальности «правоведение». Работал в органах прокуратуры, юристом в различных коммерческих структурах, с 2003 года — в структурах, связанных с «Газпромом». В 2012 году назначен губернатором Омской области, а в 2015-м — переизбран на эту должность на всенародных выборах.