Москва, 3 октября, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отправлен в отставку. Указ об этом сегодня, 3 октября, подписал президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

Заявление о добровольном сложении полномочий глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал еще 27 сентября. Об этом 28 сентября он сообщил на заседании парламента республики. По его словам, основной причиной, по которой он решил покинуть пост руководителя региона, стал его возраст. Главе Дагестана 71 год — он один из самых возрастных глав субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Рамазан Абдулатипов был назван в числе глав регионов, которые в скором времени могут покинуть свой пост. Двое из них уже получили отставку. Так, сложили полномочия губернатор Самарской области Николай Меркушкин и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

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Напомним, Рамазан Абдулатипов был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана указом президента РФ Владимира Путина от 28 января 2013 года. 8 сентября 2013 года на внеочередной сессии Народного собрания Дагестана он был избран главой республики.

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Рамазан Абдулатипов: биография