Москва, 27 сентября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Госдума включила в порядок работы проект заявления о праве коренных народов общаться на родных языках, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

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«Проект постановления инициирован всеми фракциями», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты Государственной думы России осуждают принятие Верховной радой Украины одиозного закона «Об образовании» и заявляют о своей полной поддержке протестов на Украине и в европейских странах по поводу его принятия.

В Госдуме понимают, что реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины. «Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на Востоке Украины», — отмечается в документе.

Не исключено, что Совфед также примет свой проект заявления в связи с реформой образования на Украине. Таким образом, заявления будут приняты синхронно.