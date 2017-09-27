* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 27 сентября, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своем YouTube-канале видео нанесения ударов российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС по объектам террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.

Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

Удары были нанесены 26 сентября. Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС взлетели с аэродрома «Энгельс» (Саратовская область) и пролетели над территорией Ирана и Ирака. Воздушное прикрытие стратегических бомбардировщиков осуществлялось истребителями Су-35 и Су-30 с авиабазы «Хмеймим».

В воздушном пространстве Сирии экипажи бомбардировщиков выполнили пуски крылатых ракет Х-101 по вскрытым разведкой наиболее важным объектам террористических группировок в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.

Внезапными ракетными ударами были уничтожены командные пункты террористов, районы сосредоточения техники и боевиков, а также склады боеприпасов.

В ходе выполнения боевой задачи российские бомбардировщики успешно преодолели расстояние около семи тыс. километров, выполнив в воздухе по одной дозаправке от самолетов-заправщиков Ил-78.

Данными объективного контроля было подтверждено поражение целей. В Минобороны РФ подчеркнули, что все уничтоженные объекты были расположены вне населенных пунктов и на безопасном удалении от баз спецназа США и контролируемых ими боевиков сирийских незаконных вооруженных формирований.

Напомним, 25 сентября российская авиация нанесла десять ударов по позициям террористов в провинции Идлиб. Итогом операции стало уничтожение подземных баз боевиков, складов с боеприпасами, мастерских по оснащению «джихадмобилей», а также бронетехники и реактивных систем залпового огня.

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