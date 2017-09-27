Махачкала, 27 сентября, 2017, 09:33 — ИА Регнум. В Махачкале местные жители перепутали летящую межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь» с НЛО и кометой. Об этом сообщает портал «Махачкалинские известия».

Mil.ru Испытательный пуск МБР РС-12М «Тополь»

«Неопознанным летающим объектом, курсирующим в ночном небе Махачкалы, оказалась межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь», — пишет издание.

Сотрудники портала отмечают, что объект, попавший в поле зрения жителей Махачкалы, и вправду был похож на падающую комету.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Астраханской области с полигона «Капустин Яр» был проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь».

Целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

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