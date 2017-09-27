Болонья, Италия, 27 сентября, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Итальянские учёные заявили об обнаружении на Луне и Марсе областей, наиболее удобных для строительства поселений в будущем. Об этом сообщается на сайте объединения европейских астрофизиков Europlanet.

NASA Лунная база

Учёные из Университетов Падуи и Болоньи провели анализ цифровых моделей рельефов Луны и Марса. Они пришли к выводу, что для поселений лучше всего подойдут пещеры, а также «лавовые трубки», которые пронизывают верхние слои поверхности небесных тел.

Отмечается, что «лавовые трубки» представляют собой каналы, формирующиеся при неравномерном остывании лавы. Поверхностные слои лавы быстрее остывают, становятся монолитными и образуют твёрдую корку. Жидкая лава внутри этой корки постепенно уходит, образуя тоннель. Длина таких ходов может доходить до 65 километров.

Учёные считают, что такие геологические образования лучше всего подойдут для размещения будущих миссий на Луну и Марс. Это объясняется тем, что внутри пещер и «лавовых трубок» люди будут лучше защищены от космического излучения и потоков метеоритов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Китае будет создана «марсианская колония» — комплекс сооружений в пустыне Ядань, ландшафт которой наиболее приближен к ландшафту красной планеты. В этой «колонии» планируется проведение экспериментов, направленных на изучение возможностей человека при высадке на поверхность Марса.