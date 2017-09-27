Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Сахалинцы собираются выйти на протестный пикет по вопросам состояния рыбной отрасли региона. В числе претензий — РУЗы, перекрывшие реки, запрет на индивидуальную ловлю, высокие цены на рыбную продукцию. Ученые называют протест «бессмысленным», а снижение лососевого стада — проделками природы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях и группах мессенджеров Сахалинской области активно распространяется призыв к гражданам выйти в предстоящую субботу, 30 сентября, на пикет в Южно-Сахалинске. Повод для протеста: состояние рыбной отрасли региона.

В качестве лозунга для пикета инициаторы взяли фразу премьер — министра РФ Дмитрия Медведева, произнесенную им в ходе визита на острова в августе 2017 года: «Рыбная отрасль должна выстрелить!».

Слова Медведева тогда вызвали много скептических замечаний у сахалинцев. В социальных сетях к фразе премьера прибавляли замечания типа «Она уже выстрелила — себе в ногу».

Организаторы мероприятия призывают сахалинцев задать правительству области вопросы про высокие цены на рыбу, про запрет, который наложен на индивидуальную ловлю. Люди встревожены тем, что из-за резкого ухудшения кормовой базы медведи стали выходить в поселки и города. Также на пикете предлагается вновь поднять проблему РУЗов — рыбоучетных заграждений, которые, по мнению многих сахалинцев, перегородили реки, в связи с чем лосось не доходит до нерестилищ.

В мэрии Южно-Сахалинска сообщили, что протестные акции не согласованы — от инициаторов даже не поступало заявок.

В областном УМВД добавили, что если акция не согласована властями, значит, полиция вынуждена будет принять меры.

«Согласно действующему законодательству, на пикеты с численностью участников до 100 человек, которые проводятся в разрешенных местах, разрешения не требуется. Люди имеют право сказать о том, что наболело. Мы уже предполагаем, что именно в разрешенных местах власти в субботу устроят какие-нибудь мероприятия. Так очень часто бывает. Люди очень болезненно реагируют на все вопросы, связанные с рыбой, у нас, на Сахалине. Рыбы всё меньше с каждым годом, сахалинцы уже забыли вкус икры. Почему тогда губернатор Сахалина Олег Кожемяко подписывает соглашение со своим коллегой из Санкт-Петербурга на поставку 700 тыс. тонн сахалинской рыбы? Люди называют этот контракт «губительным и хищническим»!», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник депутата Государственной думы от КПРФ Алексея Корниенко Галина Подойникова.

В конце распространяемого воззвания людей призывают «встать на защиту природных богатств Сахалина».

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Между тем главный специалист СахНИРО по лососёвым видам рыб Александр Каев считает протестные пикеты бессмысленными.

«Даже РУЗы — далеко не единственная и, поверьте, не самая главная проблема в вопросе снижения подходов лосося к берегам Сахалина и Курил. Рыбы меньше и меньше, снижение началось не вчера. С горбушей вообще — проблемы. Но главный виновник — природа. Во всем виноваты тайфуны. В 2006 году я впервые прогнозировал снижение численности стада горбуши на Кунашире. Мой прогноз оправдался. В 2008 году оправдался и мой прогноз по Итурупу и Аниве — в 2008—2009 годах там также началось снижение численности горбуши, и оно продолжается. В 2015 году, на симпозиуме в Японии, я говорил о том, что аналогичные ситуации будут иметь место в заливе Терпения и нескольких других территориях Сахалина — всё произошло в точном соответствии с прогнозом. Это что касается горбуши. Но сейчас мы наблюдаем и снижение численности кеты. Коллеги из Японии еще 10 лет назад спрогнозировали то, что происходит сегодня. Причина в потеплении, в тайфунах», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM главный научный сотрудник СахНИРО Александр Каев.

Тем не менее ученый призывает не отчаиваться: в природе всё циклично.

«В природе всё циклично. Мой коллега, профессор ТИНРО — Центра Вячеслав Шунтов полагает, и у него есть на то веские основания, что в настоящее время природа уже начала «отыгрывать назад». Думаю, всё восстановится. Что делать сейчас, сказать сложно. Во всяком случае, что касается горбуши. С кетой проще — здесь панацеей могут и должны стать рыбоводные заводы», — добавил Александр Каев.

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Как сообщало ИА REGNUM, снижение подходов лососёвых видов рыб к берегам Сахалина и Курил вызывает тревогу у жителей островного региона — как у рыбопромышленников, так и у экологов и обычных жителей. В частности, большие опасения у экологов и местных жителей вызывает ситуация вокруг уникального памятника природы — заказника «Северный», где, невзирая на решения судов, установлены рыбацкие станы при полном попустительстве надзорных органов. По данным общественной организации «Экологическая вахта Сахалина», нерестилища сахалинских рек по состоянию на 23 августа 2017 года были заполнены на 5—10%. Экологи считают, что для спасения горбушевого стада необходимо полностью запретить лов этого вида рыб в 2019 году. Не меньшую тревогу у экологов вызывают и загрязнения рек промышленниками.

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