Калиновка, Украина, 27 сентября, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Вечером 26 сентября на военном складе под Винницей (Украина) начался пожар, взрываются боеприпасы. Жителей города Калиновка и соседних сел эвакуируют, сообщает МВД Украины.

geralt Огонь

По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Въезд в Калиновку перекрыт, также закрыто воздушное пространство над городом в радиусе 50 километров.

По информации издания «112.Украина», на загоревшемся складе хранились ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Всего на арсенале в Калиновке хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га.

Жители Винницкой области публикуют в соцсетях видео пожара со взрывами снарядов.

Изменены маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций. В Винницу уже прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман, к месту происшествия выехали представители Генерального штаба, министерства обороны, Национальной полиции Украины.

По данным «Радио свобода», загорелись артиллерийские склады на 48-м арсенале воинской части А1119. В минобороны Украины пока эту информацию не подтверждают.

Украинское издание «Цензор.нет» со ссылкой на источники сообщает, что открытое хранилище боеприпасов в Калиновке переполнено: нормы хранения превышены в несколько раз. Тем не менее Гройсман и советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк уже заявили, что, вероятно, речь идет о внешних факторах. Речь идет о том, что пожар начался в день рождения президента Украины Петра Порошенко — 26 сентября ему исполнилось 52 года.

Неделей ранее, 22 сентября, возгорание началось на складе боеприпасов в Никольском районе Донецкой области. Пожар был ликвидирован на следующие сутки, после чего началось разминирование склада и прилегающей территории.

В конце марта 2017 года произошел сильный пожар на военных складах в городе Балаклее Харьковской области. На объекте ВСУ хранились ПЗРК, 122-мм и 152-мм снаряды. Власти и силовики эвакуировали из 10-километровой зоны поражения до 20 тыс. человек. СБУ квалифицировала инцидент как диверсию, свидетели слышали гул БПЛА.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что взрывы в Балаклее — это «акт агрессии со стороны России». По словам министра, пожар на крупнейшем складе Украины — однозначно «российская агрессия».

По версии СБУ, причиной пожара стали взрывы боеприпасов и артиллерийских снарядов 152-мм калибра. Тушить возгорание помогли представители НАТО, в результате 24 марта пожар был локализован.

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СБУ сообщила, что взрыв произошел в результате «диверсии, совершенной гражданскими лицами при помощи беспилотного летательного устройства».