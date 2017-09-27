Волгоград, 27 сентября, 2017, 08:23 — ИА Регнум. В Волгоградской области от террористов освобождён целый населённый пункт. Обезвреживать противника тренировались мотострелки соединения Южного военного округа (ЮВО), передаёт ИА REGNUM 27 сентября.

Structure.mil.ru Тренировки мотострелков

Сначала на полигоне Прудбой к наступлению подготовились расчеты 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста». По легенде, боевики захватили целый посёлок и взяли заложников.

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Военнослужащие батальона, блокировав террористов, при помощи экипажей боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90А нанесли удары по условному противнику. Для предотвращения прорыва противника из окружения в блокированном районе были задействованы мотострелковая рота и взвод снайперов мотострелкового соединения ЮВО. Затем зачистку населённого пункта провели штурмовые подразделения, которые и освободили заложников.

«Тренировка проводилась с учетом опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике. К ней было привлечено более 400 военнослужащих и задействовано около 80 единиц боевой и автомобильной техники батальона, в том числе БМП-3, танки Т-90А, САУ «Хоста», бронетранспортеры и многоцелевые легкобронированные тягачи», — уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Structure.mil.ru Контрольные занятия военнослужащих

Добавим, что контрольные занятия по боевой подготовке в мотострелковом соединении ЮВО, дислоцированном на территории Волгоградской области, которые начались 25 сентября, продлятся всю неделю. Личному составу предстоит показать уровень боевой подготовки и готовность к выполнению поставленных задач.

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Военнослужащие, а их более 1,5 тыс. человек, выполнят нормативы по предметам боевой подготовки, покажут свои умения в вождении гусеничной и колесной техники, а также проведут стрельбы из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин, в том числе Т-90А, БМП-3.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2017 года военнослужащие мотострелковых соединений в Волгоградской области были подняты по тревоге и переведены в полную боевую готовность. Переброска военнослужащих в район сосредоточения условного противника проходила при активном противодействии диверсионных групп.

Мотострелки батальона блокировали населенный пункт, занятый условным незаконным вооруженным формированием (НВФ), а затем освободили его.