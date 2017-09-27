Якутск, 27 сентября, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Ожидать дальнейшего снижения доллара к рублю вряд ли стоит, несмотря на наметившуюся тенденцию роста цены на нефть. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя снижение доллара к рублю, которое длится уже второй месяц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

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«Тем не менее также не стоит ожидать значительного роста цены на нефть, — предупредил эксперт. — Обстановка на Ближнем Востоке стабилизируется, поэтому можно согласиться с аналитиками, что возможна коррекция ее цены вниз. Но пока можно сказать, что нефть отвязалась от рубля, а не наоборот».

Юрий Данилов считает в сегодняшней обстановке вложения в доллар более перспективными, чем в рубль.

«Тем более что их можно использовать в будущем при туристических поездках за рубеж. Но в конце года, как обычно, возможен рост курса доллара», — прогнозирует эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, завершение 27 сентября налогового периода и ежедневные покупки долларов Минфином России сделают невозможным дальнейшее укрепление рубля, считает инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков.

«В ближайшие дни, скорее всего, произойдет возврат котировок доллара в диапазон 58—58,50 рубля», — прогнозировал он, отмечая, что рубль практически никак не отреагировал на вчерашний (25 сентября) взлёт нефтяных цен, оставаясь весь день в районе 57,50 рубля за доллар.