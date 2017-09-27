Вашингтон, 27 сентября, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп на совместной с председателем правительства Испании Мариано Рахоем пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон готов решить ситуацию вокруг Корейского полуострова «военным вариантом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

По его словам, это не предпочтительный вариант, однако США к нему «полностью готовы». И если Вашингтон выберет военный вариант, то он будет «разрушительным» для Северной Кореи.

«Он называется военным вариантом. Если нам придется его принять, мы это сделаем», — так Трамп ответил на просьбу журналиста прокомментировать высказывания северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Он [Ким Чен Ын] ведет себя ужасно. Он говорит такие вещи, которых нельзя произносить. И мы реагируем на это», — сказал президент США, выразив уверенность, что ситуация вокруг ядерной и ракетной программ КНДР должна была быть решена 25, 20, 15, 10, наконец, пять лет назад.

Если бы это было сделано, то решение было бы намного проще. Трамп посетовал и на своих предшественников, заявив, что несколько администраций США оставили ему «беспорядок».

"Но я все исправлю. Посмотрим, что произойдет с Северной Кореей», — заключил глава Белого дома.

Накануне глава МИД КНДР Ли Ен Хо заявил, что Пхеньян имеет право сбивать американские военные самолеты в качестве контрмеры, поскольку президент США объявил Пхеньяну войну. Речь идет даже о тех самолетах, которые еще находятся вне воздушного пространства страны.

В Госдепартаменте заявили, что еще рано говорить о военном конфликте, однако слова дипломата назвали провокацией и пообещали подготовить адекватный ответ. При этом ранее и Трамп не стеснялся в выражениях: с трибуны ООН он пообещал обрушить на Северную Корею «невиданные испытания» и даже «полностью уничтожить страну».

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал выступление Трампа «вздором сумасшедшего» и пообещал, что ответные действия Пхеньяна «превзойдут все ожидания». Глава КНДР назвал Трампа «американским маразматиком», которого нужно «укротить огнем». А до этого глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал Трампа «психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия».

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения в том, что Белый дом решится атаковать КНДР, и напомнил о начатой США войне в Ираке: тогда Вашингтон начал военную кампанию, только будучи уверенным, что у Багдада нет оружия массового поражения. А у Северной Кореи сейчас оно есть.

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Напомним, эксперты считают, что на вооружении Северной Кореи находятся тысячи ракет класса «земля — воздух» ещё советского производства, которые могут настигнуть самолёты США за пределами воздушного пространства КНДР. Однако американские бомбардировщики B-1 и B-2 оснащены современными системами защиты от устаревших ракет.

В последний раз Северная Корея открывала огонь по американскому воздушному транспорту в 1994 году, когда был сбит вертолёт США. Один пилот погиб, другой попал в плен. Выживший пилот был позднее освобождён.

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Он заявил, что в КНДР его заставили подписать признание, что он пересёк северокорейскую границу. В США настаивали на том, что вертолёт летел в демилитаризованной зоне.