Тюмень, 27 сентября, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Татарская диаспора Тюмени призывает к скорейшему восстановлению памятников сибирско-татарской государственности в эпоху Средневековья «Чинги-Тура» и «Искер». Эти памятники хоть и находятся под охраной государства, но требуют немедленного спасения и глубокого изучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Конгрессе татар Тюменской области.

В.Ф.Илбюшин. Слобода Царево городище в XVII веке

Еще в 1224 году после образования улуса Джучи, будущей Золотой Орды, в его составе появился Тюменский улус со столицей в Чинги-Туре. Средневековая предшественница Тюмени Чинги-Тура была известна в Европе ещё в XIV веке. Ныне это памятник археологии «Царёво (малое) городище». В 2011 году на месте городища совместно с группой археологов доктор исторических наук, профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков Тюменского государственного университета Наталья Матвеева проводила раскопки. Учёные обнаружили десятки построек: маленьких и больших, свойственных сибирским татарам.

Сейчас на месте Чинги-Туры стоят жилые дома, а Искер медленно подмывает река Иртыш. Еще в прошлом веке началось уничтожение Чинги-Туры — осенью 1964 года в центральной части Тюмени приступили к строительству стадиона, в ходе которого был безвозвратно потерян практически весь культурный слой древней столицы Тюменского ханства и родины казанского хана Мамука.

«Такой важный памятник, как Чинги-Тура, хоть и предварительно изучен, но так как остался под городом, он оказался недостаточно представлен при помощи археологических материалов. Возникает вопрос, как в условиях городской застройки обозначить место и показать, что такой памятник был», — поясняет старший научный сотрудник АН РТ института истории им. Ш. Марджани Дамир Исхаков.

Доктор исторических наук Искандер Измайлов считает величайшим достижением археологов обнаружение артефактов, доказывающих, что Тюмени не 431 год, а в два раза больше. Научное открытие археологов может смело служить точкой роста для развития туристической привлекательности региона, считает ученый.

«Не каждый город в Сибири может похвастаться, что он существует с XIV века. Да у нас на всей территории России не так много таких городов», — акцентирует внимание Искандер Измайлов.

Рисунок городка сибирских татар Кизыл-Тура.Старая Тюмень

Памятник Искер или Кучумово городище — бывшая столица Сибирского ханства, прародительница Тобольска. Город был основан в домонгольский период. Населяло его племя сабиров. От названия этого племени произошло одно из средневековых названий города Сибир, остатками которого является городище Искер. Сибир более известен как столица Сибирского ханства, существовавшего с середины XV по конец XVI века.

Сегодня от некогда могущественной столицы Сибир остался небольшой островок посередине Иртыша длиной 300, шириной около 15 метров. Год от года река вымывает берега и смывает драгоценные пласты истории. Тюменские татары обращаются к правительству Тюменской области с просьбой о приведении Искера в достойный для показа туристам вид и говорят о необходимости малейшей инфраструктуры. В настоящее время к Кучумову городищу сложно даже подъехать.