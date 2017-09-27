Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском председатель городского избиркома Ярослав Костроба вручил удостоверения избранным в единый день голосования 10 сентября депутатам местной думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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При этом девять человек получили свои удостоверения уже во второй раз — они были переизбраны в думу, состав которой фактически обновился на 70%. Впервые получили мандаты 23 народных избранника.

«Каждый из вас должен четко понимать, что это — аванс, который теперь нужно добросовестно и ежедневно отрабатывать все пять лет. А для этого нужна сплоченная команда» — сказал на церемонии вручения спикер регионального парламента Валерий Раенко.

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко отметил, что работа с предыдущим составом думы была плодотворной, на хорошие результаты он рассчитывает и теперь.

«Уверен, что с депутатами нового созыва мы сможем также полноценно и плодотворно работать, как и с их предшественниками. Как показала практика, выработанный нами принцип взаимодействия самый актуальный и действенный», — сказал Виталий Иваненко.

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Первая сессия нового состава думы должна пройти 4 октября. На ней должны избрать председателя, его заместителей и членов комитетов.

Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что в главы думы прочат экс-министра культуры Камчатки и бывшего руководителя городского управления культуры Галину Монахову. Однако в новую думу переизбрался и пока еще действующий председатель Сергей Смирнов, который также может вновь претендовать на это место.

Как сообщало ИА REGNUM, победу на выборах депутатов думы Петропавловска-Камчатского одержала «Единая Россия», которая забрала 26 мест из 32 существующих. Три мандата получили представители ЛДПР, два — КПРФ и один — «Справедливой России».

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Выборы, состоявшиеся 10 сентября, прошли при крайне низкой явке — на участки пришли 21 670 избирателей из 132 тыс. человек, которые имели право голоса. Явка составила 16,33%. На выборах в октябре 2012 года, когда избирался предыдущий состав думы, явка была 16,62%. Тогда проголосовали 23 362 человека.