Вашингтон, 27 сентября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что испытывает оптимизм по поводу предстоящих переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает 27 сентября Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Росс, в течение президентской кампании неоднократно критиковал Китай за его недобросовестную торговую политику и валютные манипуляции.

Однако после того, как он занял должность министра торговли, его риторика изменилась, в частности, во время встречи с председателем Китая в апреле 2017 года, Росс назвал лидера КНР «хорошим человеком», который пытается сдержать Северную Корею.

Во время первого официального визита Трампа в Китай, который будет совершен в рамках ряда региональных саммитов, между лидерами двух стран экономические вопросы встанут на первое место.

«Тот факт, что Трамп и Си Цзиньпин встречаются снова, в этот раз в Пекине, говорит о многом», — подчеркнул Росс, после посещения столицы Китая, где он провел переговоры с лидером страны.

Напомним, президент США Дональд Трамп, также неоднократно делал жесткие выпады в отношении КНР, пока не занял главный в стране пост. После этого, высказывания несколько смягчились, и на первый план в отношениях между державами вышли взаимные экономические интересы.